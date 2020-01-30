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محافظات

انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة

الخميس 30/يناير/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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ايمن محمود
انطلقت  حملة لمكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة والتي تنظمها مديرية الزراعة بالمحافظة، وتستمر في الفترة من 29 يناير وحتى 28 فبراير المقبل، وذلك بدعم 100 ألف جنيه من المحافظة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين والحد من انتشار السوسة مع الحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوي الذي تشتهر به الواحة في الأسواق المحلية والعالمية. 

وأكد المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن الحملة تستهدف رش مبيدات وقائية لنحو 24 ألف نخلة يستفيد منها 550 مزارعًا بالواحة.

وأوضح أن الحملة  تتضمن جهود الرش ومبيدات مكافحة الإصابات والمعالجة، بالإضافة إلى تنظيم مديرية الزراعة برامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على الثروة الاقتصادية لنخيل سيوة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار الدعم  لتنمية الثروة الزراعية بالتعاون مع  وزارة الزراعة والجهات المعنية  للحفاظ على المنتج المتميز بالمحافظة  خاصة التمور  مع حرص محافظة مطروح الدائم  على ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين.

من جانبهم تقدم مزارعو سيوة المستفيدون من الحملة بالشكر لمحافظ مطروح على جهود دعم مكافحة سوسة النخيل  باعتبار زراعات النخيل أهم مصدر اقتصادى لهم. 
انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة
انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة
انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة
انطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بسيوة لرش 24 ألف نخلة
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