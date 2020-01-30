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حوادث

الفريق محمد زكى مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: رجال الشرطة أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء

الخميس 30/يناير/2020 - 04:31 م
وزير الدفاع ووزير
وزير الدفاع ووزير الداخلية
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مصطفي الرماح
إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة. 

فى بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدى قيم العزة والكرامة والفداء ، وأن الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه فى تاريخ الأمم مراحل فارقة وفى حياة الرجال لحظات حاسمة ، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطنًا عزيزًا ، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين ، مُعربًا عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطنى الذى تضطلع به هيئة الشرطة فى تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غالٍ ونفيس فى سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

من جانبه أشاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بدور قواتنا المسلحة الباسلة التى كانت ومازالت عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم ، وأشار إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة بإعتبارهما جناحيّ الأمن فى الأمة المصرية ، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها ، لم يكن ليأتى من فراغ ، وإنما وراءه دومًا إخلاص وتفان فى الأداء ، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
الفريق محمد زكى مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: رجال الشرطة أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء
الفريق محمد زكى مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: رجال الشرطة أعلوا قيم العزة والكرامة والفداء
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