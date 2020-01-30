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وزير التموين يكشف أهمية التحول الرقمي والنظام المميكن لمنظومة التموين..فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 05:31 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
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محمود محسن
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سابقا كان العمل يدويا مؤكدا أن هذا العمل بطيء وصعب وغير قابل للمراجعة والتحليل فيما بعد.

واضاف المصيلحي خلال خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار" أنه كان لابد من التوجه لمحافظة بورسعيد وهي المحافظة الأولى للتحول الرقمي في مراكز الخدمات التموينية. 

وتابع وزير التموين  أن جميع مراكز الخدمة التموينية ببورسعيد تحولت لمراكز مميكنة، وجميع العاملين بها على قدر واعي من التدريب والفهم.

واشار وزير التموين والتجارة الداخلية،الي أن هناك نقلة نوعية في محافظة بورسعيد في البنية الأساسية في الطرق والكهرباء والاتصالات، وعدم وجود عشوائيات.

وقال وزير التموين أن المواطن من الممكن ان يدخل بياناته من خلال الموقع الالكترونى للوزارة أو من خلال تطبيق على الهاتف مؤكدا أنها ستكون مسجلة على قواعد البيانات ويتم مراجعة الطلبات. 
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