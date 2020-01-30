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رياضة

أهلي 2004 يفوز على وادي دجلة 6- 0 في بطولة الجمهورية

الخميس 30/يناير/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٤، فوزًا كبيرًا على ضيفه وادي دجلة، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الـ١٦ لبطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مروان صلاح.

الدفاع: زياد أسامة – خالد سليمان – يوسف خليل – رأفت خليل.

الوسط: أحمد عماد – مصطفى أبوالخير – محمد أسامة «ميدو» – علي أيمن – عمر جودة.

الهجوم: عبدالرحمن ممدوح.

وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من أحمد عماد، وعبدالله شعراوي بدلًا من عمر جودة، ويوسف سمير بدلًا من زياد أسامة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني سيطر الأهلي على المباراة بشكل كامل، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أربع دقائق فقط عن طريق يوسف خليل ورأفت خليل وميدو أسامة في الدقائق ٥٨ و٥٩ و٦٢.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة ٦٧ عن طريق البديل خالد السيد، وأضاف عمر جودة الهدف الخامس في الدقيقة ٧٠، قبل أن يختتم ميدو أسامة السداسية في الدقيقة ٧٩ من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع فريق ٢٠٠٤ بالأهلي رصيده إلى ٣١ نقطة، جمعها من الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع مباريات والهزيمة مرتين، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًّا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، وعلى سموحة ٣ – ٢، وتعادل مع حرس الحدود سلبيًّا، وفاز على الإسماعيلي ٧ – صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًّا، وفاز على المقاولون ٤ – ٣، وخسر أمام بيراميدز صفر – ١، وفاز على طنطا ١ – صفر، وعلى دجلة ٦ – صفر، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًّا، وعبدالله فاروق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معدًّا بدنيًّا، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
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