حافظ على وزنك.. 5 طرق للوقاية من الإصابة بـ الدوالي

يعاني أغلب الأشخاص من الدوالي والأكثر عند السيدات، والدوالي هي توسع في الأوعية الدموية والتي غالبًا ما تحدث في الساقين، وتحدث بسبب ضغط زائد في الأوردة ومع الوقت يسبب ضعفًا وضررًا في صمامات وجدران الأوعية.





وكشف موقع wikihow عن كيفية الوقاية من الإصابة بالدوالي، تعرف عليها خلال السطور التالية:





- الحفاظ على الوزن، فالوزن الزائد يضع المزيد من الضغط على ساقيك والدورة الدموية.





- اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة والقيمة الغذائية القليلة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف.





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- ممارسة الرياضة، حيث يساعد الجري في الوقاية من الإصابة بالدوالي ، ويحسن الدورة الدموية في الساق.





- الحد من التدخين، حيث يساهم التدخين في الكثير من المشاكل الصحية، وأوضحت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب للتدخين يؤدي إلى الإصابة بالدوالي.



