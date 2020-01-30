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فن

بـ نظارة شمس أنيقة.. نيللي مقدسي تستعرض جمالها داخل سيارتها

الخميس 30/يناير/2020 - 07:35 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي في الصور داخل سيارتها بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية جاكيت باللون الروز ونسقت معه ببلوفر اسود، ونظارة شمسية انيقة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت نيللي مقدسي على الصور قائلة: "امنح كل يوم الفرصة لتصبح أجمل يوم في حياتك 😍 إبقى إيجابيا أتمنى لك يومًا مباركًا ❤".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.
بـ نظارة شمس أنيقة.. نيللي مقدسي تستعرض جمالها داخل سيارتها
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