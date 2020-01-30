قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلى والهلال السوداني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قرار جديد بشأن مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.









وبحسب تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وفي إطار رفع القيمة التسويقية والترويج الاعلامي للمباريات سوف يتم فتح أول 15 دقيقة في المران الرئيسي للهلال والأهلي مساء غد الجمعة.









ومن المقرر أن يجرى فريق الهلال تدريباته عند الساعة السابعة مساء والأهلي عند التاسعة مساء وبين مران الفريقين سوف ينعقد مؤتمر صحفي للمدربين وكابتني الفريقين للحديث عن اللقاء المرتقب.









ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.









وشهد وصول الأهلي احترازات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن السوداني من الجيش والشرطة ، لحظة الخروج من المطار إلى أتوبيس المارد الأحمر.









وجاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي: حراسة المرمي: شريف اكرامي – علي لطفي – محمد الشناوي خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر ابراهيم – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – أحمد فتحي. خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود كهربا – جيرالدو – محمد مجدي أفشة- أليو ديانج-وليد سليمان خط الهجوم: جونيور أجاي – أليو بادجي – مروان محسن ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



