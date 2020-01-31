صلاح محسن: طلبت من فايلر الرحيل.. وقيمة انتقالي كلام فارغ.. فيديو

كشف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي، عن سبب انتقاله من الأهلي للفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









وقال صلاح محسن في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب: "أحتاج المشاركة في المباريات ولا أتحدث عن عدم مشاركتي ،لو أعلم أنني لن أؤدي خارج الأهلي كنت سأبقى مع الفريق، وعملت كل ما لدي وتجربة سموحة تجعلني أعود بشكل أقوى ، مباراة سموحة ضد الاتحاد السكندري امس كانت صعبة وكنا نستحق الفوز".





وأردف مهاجم الأهلي: "تحدثت مع فايلر وكان يرفض رحيلي ولكن طلبت منه ذلك بسبب المنتخب الأول والأوليمبي، أ حتاج المشاركة في المباريات، وأحترم وجهة نظر فايلر ولا أعترض عليها وحزين من عدم المشاركة ليس أكثر".





وعن قيمة صفقة انتقاله للأهلي، أجاب: "لا أفكر في هذا الأمر وهذا لا يعني شيئا بالنسبة لي وأحتاج للعب في فقط والمبلغ الكبير كلام فارغ، وإذا حصلت على هذه الأموال لن أبقى في مصر".





واستطرد: "لا أريد من سموحة أموالا ولكن أريد المشاركة فقط، كنت أحتاج للأهلي للمشاركة ولم أقصر أثناء الدفع بي".





وبسؤاله حول مواجهة الأهلي والهلال القادمة، أوضح: "مباراة الهلال صعبة والفريق يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية، ولاعبو الأهلي رجال ويظهرون في مثل هذه المباريات، كل لاعبي الأهلي إخوتي وأصدقائي وأتمنى لهم التوفيق وأنا قريب جدًا من أفشة".













يشار الى ان صلاح محسن انضم لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.