غلق عيادات مخالفة ومستوصف طبي بدون ترخيص بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق عدد 2 عيادة خاصة للأشعة والجراحة العامة ومركز للنساء والتوليد بشبين الكوم ومنوف.





كما وافق على غلق مستوصف طبي بمركز الباجور وعيادة الأسنان بمستشفي الحياه التخصصي ومحل بصريات بالشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.





جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ سوء تخزين في بعض الادوية داخل غرفة عمليات مركز النساء والتوليد بالإضافة إلي عدم جاهزية غرفة الإفاقة والعناية وعدم التعامل الآمن من النفايات الطبية الخطرة.





ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.







