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فن

اغلق أبواب الضجيج.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: "خصص وقتا لنفسك لا تفعل به شيئا .. اجلس في زاويتك المفضلة او مكانك المفضل لوحدك .. أغلق أبواب الضجيج .. اسمع موسيقى هادئة .. تأمل في السماء او في جرة الورد على الشرفة أو في عيون قطتك الجميلة .. حلق مع موسيقاك .. افصل نفسك عن أي تشويش .. فاجأ الضغوط بهدوئك اصنع مزاجك الشخصي".

 وتابعت نسرين طافش: " اخلق جوك الخاص ولو بكوب شاي أخضر بالنعناع الدافئ .. استمتع بصحبة نفسك .. تعرف عليها وصادقها.. واستمتع بمراقبة ما تفكر به و ما تشعر به حتى تصل إلى الحضور التام .. فرق كبير بين الوحدة والخلوة .. عندما أجلس مع نفسي اختار بملء حريتي ان اختلي بروحي و بطاقة الكون العظيمة فلا ثمة أي احساس بالوحدة .. متعة و سكينة فقط .. أنت أهم شخص في حياتك .. فوثق علاقتك بك .. لتشرق على من هم بحاجة لك و لوجودك في حياتهم .. صباح الرضا والنور صباح التوازن". 

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي: 
"يسعد صباحك نسرينو"_،"صباحك. عسل. ست. نسرين"_،"‏فلنگن ممتنين لگل الأشياء الجميلة التى جاءت ع غير،موعد .. التي لم نطلبها تحديدا ولگننا طلبنا من الله العوض ف رزقنا اياها"_،"ياأجمل ماخلق الله على الأرض".


يعرض للفنانة نسرين طافش حاليا مسلسل ختم النمر باحدى القنوات الفضائية، ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال نسرين طافش فى مصر مسلسل "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.
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خصص وقتا لنفسك لا تفعل به شيئ .. اجلس في زاويتك المفضلة او مكانك المفضل لوحدك .. اغلق أبواب الضجيج .. اسمع موسيقا هادئة .. تأمل في السماء او في جرة الورد على الشرفة او في عيون قطتك الجميلة .. حلق مع موسيقاك .. افصل نفسك عن أي تشويش .. فاجأ الضغوط بهدوئك اصنع مزاجك الشخصي و اخلق جوك الخاص و لو بكوب شاي أخضر بالنعناع الدافئ .. استمتع بصحبة نفسك .. تعرف عليها و صادقها .. و استمتع بمراقبة ما تفكر به و ما تشعر به حتى تصل إلى الحضور التام .. فرق كبير بين الوحدة و الخلوة .. عندما اجلس مع نفسي اختار بملئ حريتي ان اختلي بروحي و بطاقة الكون العظيمة فلا ثمة أي احساس بالوحدة .. متعة و سكينة فقط .. أنت أهم شخص في حياتك .. فوثق علاقتك بك .. لتشرق على من هم بحاجة لك و لوجودك في حياتهم .. صباح الرضا و النور صباح التوازن 🌷 #نسرين_طافش

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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