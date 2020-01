اغلق أبواب الضجيج.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها

View this post on Instagram

خصص وقتا لنفسك لا تفعل به شيئ .. اجلس في زاويتك المفضلة او مكانك المفضل لوحدك .. اغلق أبواب الضجيج .. اسمع موسيقا هادئة .. تأمل في السماء او في جرة الورد على الشرفة او في عيون قطتك الجميلة .. حلق مع موسيقاك .. افصل نفسك عن أي تشويش .. فاجأ الضغوط بهدوئك اصنع مزاجك الشخصي و اخلق جوك الخاص و لو بكوب شاي أخضر بالنعناع الدافئ .. استمتع بصحبة نفسك .. تعرف عليها و صادقها .. و استمتع بمراقبة ما تفكر به و ما تشعر به حتى تصل إلى الحضور التام .. فرق كبير بين الوحدة و الخلوة .. عندما اجلس مع نفسي اختار بملئ حريتي ان اختلي بروحي و بطاقة الكون العظيمة فلا ثمة أي احساس بالوحدة .. متعة و سكينة فقط .. أنت أهم شخص في حياتك .. فوثق علاقتك بك .. لتشرق على من هم بحاجة لك و لوجودك في حياتهم .. صباح الرضا و النور صباح التوازن 🌷 #نسرين_طافش