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متظاهرون بالعراق يلقون النوتيلا على قوات الأمن.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 م
متظاهرون بالعراق
متظاهرون بالعراق
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي مقطع فيديو يظهر فيه متظاهرين في العراق وهم يلقون "النوتيلا" على قوات الأمن الموجودة بالعاصمة العراقية بغداد.

جدير بالذكر أن متظاهرين رفعوا شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.

وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة.

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين، وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

وكانت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، علقت ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتي يقع أمام مجمعها المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق.

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