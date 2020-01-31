لوثوا شرف مهنة الطب.. برلمانية تعلق على وفاة الطفلة ندى ضحية الختان

قالت ميرفت الشرقاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل التخلص من المعتقدات الفاسدة الخاصة بختان الإناث، والبرلمان اصدر أيضا، تشريعا خاصا بتشديد عقوبات الختان، وهو قانون الطفل.

وأكدت "الشرقاوي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الجهود التي قامت بها الدولة؛ إطلاق العديد من الحملات التوعية حول أخطار ختان الاناث، وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، إضافة إلى قرار النائب العام بإنشاء مكتب خاص بحماية الطفل من جميع أشكال العنف.

وأشارت النائبة إلى ضرورة توقيع أشد العقوبات في قانون الطفل على كل من، ولي أمر الطفلة ندى "12 عامًا" والتي توفيت في أثناء إجراء عملية ختان لها، وعلى الطبيب الذي أجرى العملية، وشطبه من نقابة الأطباء نهائيًا.

وتابعت النائبة حديثها:" هؤلاء الأطباء لوثوا شرف المهنة وينبغي وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الأطفال".