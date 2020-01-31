لوثوا شرف مهنة الطب.. برلمانية تعلق على وفاة الطفلة ندى ضحية الختان

قالت ميرفت الشرقاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل التخلص من المعتقدات الفاسدة الخاصة بختان الإناث، والبرلمان اصدر أيضا، تشريعا خاصا بتشديد عقوبات الختان، وهو قانون الطفل.
وأكدت "الشرقاوي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الجهود التي قامت بها الدولة؛ إطلاق العديد من الحملات التوعية حول أخطار ختان الاناث، وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، إضافة إلى قرار النائب العام بإنشاء مكتب خاص بحماية الطفل من جميع أشكال العنف.
وأشارت النائبة إلى ضرورة توقيع أشد العقوبات في قانون الطفل على كل من، ولي أمر الطفلة ندى "12 عامًا" والتي توفيت في أثناء إجراء عملية ختان لها، وعلى الطبيب الذي أجرى العملية، وشطبه من نقابة الأطباء نهائيًا.
وتابعت النائبة حديثها:" هؤلاء الأطباء لوثوا شرف المهنة وينبغي وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الأطفال".
يأتى ذلك بعد أن تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.
وكانت بداية كشف الواقعة بلاغا وصل الى وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط يفيد بوفاة الطفلة " ندى . ح . ع " 12 عاما مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط اثر اجراء عملية ختان باحدى العيادات الخاصة .
على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى موقع الواقعة وتأكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيده بمركز شرطة منفلوط برقم 578لسنة 2020م .
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب.
وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وغلظ القانون عقوبة ختان الإناث، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، التي أقرها البرلمان وجاءت كالتالى:
1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
2 ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).
3 ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.