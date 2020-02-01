برباعية نظيفة.. تنس طاولة المنيا يكتسح كفر الشيخ في عقر داره بالممتاز أ

حسم الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي المنيا الرياضي، لقائه أمام كفر الشيخ في اولى جولات الدور التاني من الممتاز أ لصالحه، بأربعة مباريات نظيفة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بصالة نادي كفر الشيخ، مساء اليوم، وفاز بالمباراة الأولى لاعب المنيا عبدالله شريف على منافسه بنتيجة (٣-٢)، وفاز محمد يحي (٣-٢) في ثاني المباريات، بينما تألق اللاعب الناشئ "علي علي عليان" تحت ٢١سنه على منافسه المخضرم من نادي كفر الشيخ بنتيجة (٣-٠) في ثالث المباريات ، واختتم أسامة عنتر اللقاء بمباراة قوية انتهت لصالح المنيا بنتيجة (٣-٠)؛ ليرتفع بذلك رصيد المنيا لـ١٥ نقطة.



