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رياضة

برباعية نظيفة.. تنس طاولة المنيا يكتسح كفر الشيخ في عقر داره بالممتاز أ

السبت 01/فبراير/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
حسم الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي المنيا الرياضي، لقائه أمام كفر الشيخ في اولى جولات الدور التاني من الممتاز أ لصالحه، بأربعة مباريات نظيفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بصالة نادي كفر الشيخ، مساء اليوم، وفاز بالمباراة الأولى لاعب المنيا عبدالله شريف على منافسه بنتيجة (٣-٢)، وفاز محمد يحي (٣-٢) في ثاني المباريات، بينما تألق اللاعب الناشئ "علي علي عليان" تحت ٢١سنه على منافسه المخضرم من نادي كفر الشيخ بنتيجة (٣-٠) في ثالث المباريات ، واختتم أسامة عنتر اللقاء بمباراة قوية انتهت لصالح المنيا بنتيجة (٣-٠)؛ ليرتفع بذلك رصيد المنيا لـ١٥ نقطة.

يأتي ذلك بقيادة الكابتن سيد موسى المدير الفني للمنيا، و الكابتن محمود خليل المدير الاداري للفريق، وإشراف ا.نور مدكور عضو مجلس الادارة والمشرف على النشاط.
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