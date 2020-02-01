الموضوع بقي دمه تقيل.. خالد الغندور يفتح النار علي أحمد بلال.. فيديو

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تصريحات احمد بلال مهاجم الاهلي السابق بشأن إنتقاده المتواصل لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال الغندور، عبر قناة الزمالك، إن مصطفى محمد لاعب جيد للغاية، وليس رونالدو كما قال عليه احمد بلال، معلقا: "الموضوع بقي دمه تقيل .





وشدد الغندور، على ان الدوري المصري لا يوجد به كريستيايو ولا محمد صلاح ولا ميسي، انما مصطفى محمد لاعب صاعد واعد وسيكون مهاجم مصر الأول فى السنوات القادمة.





وتابع، هدف مصطفي محمد فى وادي دجلة يعد الافضل فى الدوري المصري حتي وقتنا هذا.





واختتم الغندور، تصريحاته ، موجها رسالة لـ احمد بلال ومهيب عبدالهادي، " ابتعدوا عن مصطفي محمد والموضوع بوخ"، وارجو منهم ان يتناقشوا فى موضوع أخر بعيدا عن مهاجم الزمالك والفريق.