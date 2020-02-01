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مرأة

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

السبت 01/فبراير/2020 - 12:19 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة القديرة فيفي عبده مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ أبرز الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال.

وقد كشفت صور فيفى عبده عن ذوقها وإطلالاتها، فهي تتمتع بذوق مختلف فى اختيار الأزياء وقطع الملابس، وتعتمد على الإطلالات التى تكشف عن قوامها الرشيق.

وعلى الرغم من تخطي فيفى عبده حاجز الـ 60، إلا أنها تحرص دوما على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء قطع الملابس ذات الألوان المبهجة التى تتناسب معها وتمنحها إطلالة شبابية أنيقة.

كما تعتمد فيفي عبده على تسريحات الشعر المختلفة والتى تتناسب معها، بالإضافة إلى مواكبة الموضة فى صيحات المكياج التي تظهر بها أيضا.
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده
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