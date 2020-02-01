ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

فيفي عبده مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ أبرز الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال. اعتادت الفنانة القديرةمشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ أبرز الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال.





فيفى عبده عن ذوقها وإطلالاتها، فهي تتمتع بذوق مختلف فى اختيار الأزياء وقطع الملابس، وتعتمد على الإطلالات التى تكشف عن قوامها الرشيق. وقد كشفت صورعن ذوقها وإطلالاتها، فهي تتمتع بذوق مختلف فى اختيار الأزياء وقطع الملابس، وتعتمد على الإطلالات التى تكشف عن قوامها الرشيق.





فيفى عبده حاجز الـ 60، إلا أنها تحرص دوما على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء قطع الملابس ذات الألوان المبهجة التى تتناسب معها وتمنحها إطلالة شبابية أنيقة. وعلى الرغم من تخطيحاجز الـ 60، إلا أنها تحرص دوما على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء قطع الملابس ذات الألوان المبهجة التى تتناسب معها وتمنحها إطلالة شبابية أنيقة.



