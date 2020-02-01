بنزيما يتحدى موراتا.. تشكيل ريال وأتلتيكو المتوقع في ديربي مدريد بالليجا

يستضيف فريق ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم والذي جاء كالتالي..

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: إيسكو - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش

خط الهجوم: بنزيما.

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لودي - فيليب - سافيتش - كاراسكو

خط الوسط: ساؤول - توماس - هيريرا - كوريا

خط الهجوم: فيتولو - موراتا.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الخامس.