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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا الاثنين لمناقشة خطة السلام الأمريكية

السبت 01/فبراير/2020 - 05:06 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن منظمة التعاون الإسلامي قررت عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية بخصوص خطة السلام الأمريكية في مقر المنظمة بجدة يوم الإثنين المقبل.

وقال وزير خارجية فلسطين رياض الملكي، إن المؤتمر الوزاري اليوم بالجامعة العربية جاء للحصول على دعم عربي للتحرك بشكل أقوى للحصول على حقوقنا، مضيفًا:«سنتوجه الى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي للحصول على دعم»، وتابع: «قرارات اليوم تغطي كافة الجوانب التي تعكس التحرك في المحافل الدولية».



وتعقد جامعة الدول العربية اليوم، السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بـصفقة ترامب للسلام.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
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