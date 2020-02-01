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خارجية فلسطين: سنتوجه للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي

السبت 01/فبراير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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ياسمين سامي

قال وزير خارجية فلسطين رياض الملكي، إن المؤتمر اليوم بالجامعة العربية جاء للحصول على دعم عربي للتحرك بشكل أقوى للحصول على حقوقنا، مضيفًا:«سنتوجه الى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي للحصول على دعم»، وتابع: «قرارات اليوم تغطي كافة الجوانب التي تعكس التحرك في المحافل الدولية».

أفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز بنبا عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل.

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم، السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بـصفقة ترامب للسلام.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس، الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس، الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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