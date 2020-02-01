منتخب مصر يلتقي موزمبيق غدًا في أمم أفريقيا لكرة الصالات





وافتتح منتخب مصر لكرة الصالات، مشواره في البطولة، الأربعاء الماضى ، وفاز على غينيا 9-0، سجلها كل من أحمد عبد القادر وعبده الأشول وخالد مارادونا والمعتز بالله سامي ومصطفى عيد ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد ثم عاد مجددا وتغلب على أنجولا بثلاثية نظيفة.





وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.



