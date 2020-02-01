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رياضة

منتخب مصر يلتقي موزمبيق غدًا في أمم أفريقيا لكرة الصالات

السبت 01/فبراير/2020 - 06:56 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
يلتقى غدا الأحد منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح نظيره منتخب موزمبيق فى الجولة الثالثة لفراعنة الصالات، ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم في ليتوانيا.

وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا وذلك بعد التغلب على منتخب غينيا بنتيجة 9-0 وأنجولا، بنتيجة 3 - 0.

وافتتح منتخب مصر لكرة الصالات، مشواره في البطولة، الأربعاء الماضى، وفاز على غينيا 9-0، سجلها كل من أحمد عبد القادر وعبده الأشول وخالد مارادونا والمعتز بالله سامي ومصطفى عيد ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد ثم عاد مجددا وتغلب على أنجولا بثلاثية نظيفة.

وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.

يذكر أن الدور قبل النهائي فى بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات سوف يقام يوم الأربعاء القادم فيما تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

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