وزيرة الزراعة الأسترالية تستقيل من منصبها إثر تهم تتعلق بالفساد

استقالت وزيرة الزراعة الأسترالية ونائبة رئيس "الحزب الوطني" الُمشارك في الحكومة الائتلافية الحاكمة في البلاد بريدجيت ماكنزي من منصبها اليوم الأحد على خلفية موجة من الغضب نجمت عن كشف تحقيق مستقل أنه تم استخدام أموال مُقدرة بـ68.39 مليون دولار، مخصصة لصندوق تنمية الرياضة، لغرض توجيه أصوات الناخبين في الانتخابات الفيدرالية العام الماضي.





وذكر موقع يو إس نيوز الإخباري الأمريكي اليوم ، أن بريدجيت ماكنزي - التي شغلت في السابق منصب وزير الرياضة - تخوض معركة منذ أسابيع من أجل إنقاذ عملها السياسي ، بعد أن أدانها تحقيق مستقل في الإنفاق العام.



