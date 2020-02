الشرطة البريطانية: حادث طعن لندن إرهابي.. فيديو

قالت الشرطة البريطانية في بيان عاجل لها منذ قليل إن قوات الأمن أطلقت النار على مسلح طعن عدة أشخاص جنوبي العاصمة لندن، مشيرةً إلى أن دوافع منفذ حادث الطعن إرهابية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على مسلح جنوبي العاصمة لندن، حاول طعن أحد المارة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن المسلح حاول طعن سيدة من المارة، فيما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن المسلح كان ممسكًا بسلاح أبيض وحاول مهاجمة أشخاص آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

Footage of the incident in Streatham, London#London pic.twitter.com/fNlB4788Mn