الشرطة البريطانية: حادث طعن لندن إرهابي.. فيديو





قالت الشرطة البريطانية في بيان عاجل لها منذ قليل إن قوات الأمن أطلقت النار على مسلح طعن عدة أشخاص جنوبي العاصمة لندن، مشيرةً إلى أن دوافع منفذ حادث الطعن إرهابية.





وقالت وسائل إعلام بريطانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على مسلح جنوبي العاصمة لندن، حاول طعن أحد المارة.



