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شركات السياحة تترقب قرارات السعودية تجاه المعتمرين الصينيين .. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال محمد عثمان نائب رئيس غرف شركات السياحة ، إن شركات السياحة انتهت من مختلف برامجها لسفر المعتمرين المصريين للسعودية، موضحا أن هناك مخاوف من قبل المعتمرين بشأن فيروس كورونا ومدى الإصابة بالفيروس في حال الاختلاط مع الوافدين من دول أخرى لأداء العمرة.


وأضاف محمد عثمان عبر مداخله هاتفيه لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع على فضائية "دي إم سي" ، ان غرف شركات السياحة تنتظر رد فعل المملكة العربية السعودية بشأن المعتمرين الصينيين، وهل سيكون هناك منع للوفود المعتمرة من الصين أم لا.


وأشار رئيس غرف شركات السياحة ، إلى انه من المفترض أن تشهد تلك الفترة قرارات مهمة بشأن الوفود القادمة من الصين لأداء العمرة.


وأوضح محمد عثمان، أنه وفقا لقرارات المملكة ستتخذ الغرف السياحية قراراتها بشأن الوفود الصينيه، للحفاظ صحة المعتمرين.


من جانبها قالت نقابة الأطباء، إن إعلان منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV)، والذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من دول العالم، أصبح يشكل "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، ويحتاج من جميع دول العالم لتكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء، وكذلك العزل وتتبع المخالطين فى حالة وجود إصابات بالمرض، مع ضرورة تبادل بيانات كاملة مع المنظمة، وذلك لمنع استمرار انتشار العدوى.

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