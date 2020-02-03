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أخبار العالم

تحديد موعد التصويت النهائي على مساءلة ترامب بسبب أوكرانيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء المقبل على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطات الممنوحة له والتعاون مع دولة أجنبية. 

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت، يوم الأربعاء 22 يناير بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

واعتمد المجلس الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وإذا تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهوريين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.

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