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أخبار العالم

الصين ترفض مساعدة أمريكا في مكافحة كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:58 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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رويترز
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، بأن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق بفيروس "كورونا" مقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" التلفزيونية: "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

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وقال أوبراين: "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض، لكننا مستعدون للتعاون معهم". وأضاف: "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلونه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أسبوع، أن بلاده اقترحت على الصين تقديم المساعدة الضرورية لاحتواء أزمة تفشي النوع الجديد من فيروس "كورونا".  

من جانبه، أرسل الاتحاد الأوروبي 12 طنا من الملابس الواقية من الفيروسات إلى الصين، لمساعدتها في مقاومة عدوى الفيروس، وذلك بطلب من الحكومة الصينية، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية.
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