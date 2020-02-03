برغم ارتفاع ضحايا كورونا.. باكستان تستأنف رحلات الطيران مع الصين

أعلنت باكستان استئناف الرحلات الجوية بينها وبين الصين، عقب تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" الجديد.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الطيران الباكستانية، إن الرحلات الجوية ستستأنف بدءا من منتصف ليلة الاثنين.





وأضافت أن أول رحلة ستكون تابعة للخطوط الجوية الصينية "آير تشاينا" وستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية صباح الاثنين، قادمة من العاصمة بكين.





ومن المقرر أن تسيّر الخطوط الجوية الباكستانية، وشركي "آير تشاين" و "تشاينا ساوثرن" الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين، عقب قرار الاستئناف.





وحسيما قال موقع "بول نيوز" إن ما لا يقل عن 40 طالبًا باكستانيًا وصلوا إلى باكستان اليوم بعد تعليق مؤقت للرحلات الجوية من وإلى الصين.





وفقا للتقارير، سمح للطلاب للعودة إلى منازلهم بعد الفحص الطبي الكامل.





وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابة.





وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360.





وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.





وصرح أطباء من تايلاند أنهم نجحوا في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيرًا خلال 48 ساعة من بدء العلاج.