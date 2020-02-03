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الطب الوقائي يضع روشتة للوقاية من انتشار فيروس كورونا .. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:14 م
كورونا
كورونا
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ايات احمد

قال الدكتور شريف حتة أخصائى الطب الوقائي، إن فيروس كورونا يجب أن يضع فى حجمة، موضحًا أن هذا الفيروس ظهر من قبل فى الصين عام 2003، و الجميع يعلم طرق الوقاية و طرق الانتقال.


وأضاف أخصائى الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد 2" عبر برنامج "in box"، تقديم الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، إن  البيئة المصرية مختلفة عن الصين، لأن الوجبات فى مصر مختلفة تماما عن الصين.


وأوضح اخصائى الطب الوقائي، أن تناول الأشياء فى الصين سهل انتشار المرض، ولكن فى مصر هناك وجبات مختلفة و المناعة لدى المواطن المصري أقوى من المواطن الصينى، مشيرا إلى أن البيئة التى نعيش فيها فى مصر مختلفة تماما عن البيئة التى يعيش فيها المواطن الصيني، ودرجات الحرارة مختلفة.


ووجه اخصائى الطب الوقائي  بعض النصائح للمواطنين منها: يجب غسل الأيدى كل وقت قصير، ويجب أن يتواجد المواطنون فى أماكن مفتوحة، وطالب من عمال النظافة فى الأماكن بالتنظيف بشكل مستمر.

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