AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطوة تخدم مصلحتنا.. مسؤول سوداني يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:04 ص
لقاء البرهان ونتنياهو
لقاء البرهان ونتنياهو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعرب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن ترحيبه بلقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا أمس، الاثنين.

وأشاد المهدي، في تصريح صحفي له، باللقاء، ووصفه بأنه "خطوة جريئة وشجاعة من الفريق البرهان تخدم المصلحة السودانية في رفع العقوبات الأمريكية، وفي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وقال المهدي إن هذه الخطوة تفتح الطريق لإعفاء ديون السودان من نادي باريس، وإعادة علاقات السودان بمؤسسات التمويل الدولية لتمويل التنمية الاقتصادية، وتحقيق السلام في السودان، والاستفادة من التقنيات الزراعية الإسرائيلية في تطوير قطاع الزراعة والري في البلاد.

وأضاف رئيس حزب الأمة: "لقد كنت السياسي السوداني الذي صرح قبل سنتين، بأن التطبيع مع إسرائيل تقرره مصالح السودان أولا".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو" التقى "البرهان"، خلال زيارته إلى أوغندا.

وكان البرهان قد وصل إلى أوغندا بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن البرهان غادر الى كمبالا دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الرحلة التي تصادف وصول رئيس وزراء إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إٍسرائيلية إن اللقاء بين نتنياهو والبرهان تركز حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبدوره، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة تلقت نبأ لقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام.

وأكد الوزير أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، مضيفا: "ننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة للبلاد".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة السوداني، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو ينهي مهام عمل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

السودان.. صورة عبد الفتاح البرهان تثير جدلا واسعا.. وتكهنات حول صحته

اليوم .. نتنياهو يلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته لأوغندا

رسميا.. نتنياهو يبحث مع البرهان تطبيع العلاقات

عرفنا من الإعلام.. حكومة السودان تفجر مفاجأة بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

ترشيحاتنا

مجدي عبدالعاطي: رفضنا إهداء دوري 2001 للأهلي.. والجماهير الحمراء كانت "مغطية الأسفلت" للاحتفال

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

صفقة مقابل اعتراف .. نتنياهو يبتز دولة عربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

طعنة فى الظهر.. الفصائل الفلسطينية ترد على لقاء البرهان ونتنياهو

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 -2-2020.. فيديو

حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. البحوث الإسلامية يحذر من الاستهانة بها أو تضييعها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار أسعار صني 2020 nissan sunny لأول مرة تحت 200 ألف جنيه.. صور

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين