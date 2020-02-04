خطوة تخدم مصلحتنا.. مسؤول سوداني يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

أعرب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن ترحيبه بلقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا أمس، الاثنين.





وأشاد المهدي، في تصريح صحفي له، باللقاء، ووصفه بأنه "خطوة جريئة وشجاعة من الفريق البرهان تخدم المصلحة السودانية في رفع العقوبات الأمريكية، وفي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".





وقال المهدي إن هذه الخطوة تفتح الطريق لإعفاء ديون السودان من نادي باريس، وإعادة علاقات السودان بمؤسسات التمويل الدولية لتمويل التنمية الاقتصادية، وتحقيق السلام في السودان، والاستفادة من التقنيات الزراعية الإسرائيلية في تطوير قطاع الزراعة والري في البلاد.





وأضاف رئيس حزب الأمة: "لقد كنت السياسي السوداني الذي صرح قبل سنتين، بأن التطبيع مع إسرائيل تقرره مصالح السودان أولا".





وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو" التقى "البرهان"، خلال زيارته إلى أوغندا.





وكان البرهان قد وصل إلى أوغندا بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





وقالت وسائل إعلام سودانية إن البرهان غادر الى كمبالا دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الرحلة التي تصادف وصول رئيس وزراء إسرائيل.





وقالت وسائل إعلام إٍسرائيلية إن اللقاء بين نتنياهو والبرهان تركز حول تطبيع العلاقات بين البلدين.





وبدوره، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة تلقت نبأ لقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام.





وأكد الوزير أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، مضيفا: "ننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة للبلاد".





ومن المقرر أن تعقد الحكومة السوداني، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة لقاء البرهان ونتنياهو.