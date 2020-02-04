AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وداعا نادية لطفي.. قصة اسمها وحكايتها مع مخرج قدمها لأول مرة على الشاشة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:55 م
نادية لطفي
نادية لطفي
Advertisements
قسم الفن
أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض.

وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.

ظهرت الفنانة القديرة نادية لطفي للمرة الاولي علي يد المخرج رمسيس نجيب وهو الذي قدمها للسينما وهو ايضا الذي اطلق عليه لقب :نادية لطفي،اقتباسا من شخصيىة فاتن حمامة :نادية: من فيلم لا انام للكاتب احسان عبد القدوس .

ومن أهم أعمال نادية لطفي الفنية: الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، أبي فوق الشجرة، والمومياء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي

عاجل.. وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

بعد وفاة بولا.. 4 معلومات لا تعرفها عن نادية لطفي

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنعى نادية لطفى

ترشيحاتنا

قضايا غير أخلاقية تطارد النجوم.. هتك عرض لـ مريم حسين.. وفيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في البحر الأحمر.. تعرف على موعد إعلانها

بسيطة و عصرية .. شاهد أبرز إطلالات ابنة عصام الحضري فى عيد ميلادها

تحفظك من كيد شياطين الإنس والجن والغم وزوال النعم.. علي جمعة: 5 آيات قرآنية يغفلها كثيرون

رسميا.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

بعد تنازل الأهلي .. الكاف يحسم مصير عقوبات الهلال السوداني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة