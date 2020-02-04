وداعا نادية لطفي.. قصة اسمها وحكايتها مع مخرج قدمها لأول مرة على الشاشة

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي، منذ قليل، داخل المستشفي التى ترقد بها بعد صراع مع المرض.





وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.





وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.





ظهرت الفنانة القديرة نادية لطفي للمرة الاولي علي يد المخرج رمسيس نجيب وهو الذي قدمها للسينما وهو ايضا الذي اطلق عليه لقب :نادية لطفي،اقتباسا من شخصيىة فاتن حمامة :نادية: من فيلم لا انام للكاتب احسان عبد القدوس .



