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برلمان

ائتلاف الأغلبية يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون المحليات اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:00 ص
قانون الادارة المحلية
قانون الادارة المحلية
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أحمد أيمن
يدشن ائتلاف دعم مصر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ينظم عملية إجراء الانتخابات المحلية، وتطبيق اللامركزية على المجالس المحلية، فضلا عن توسيع صلاحيات المحافظين. 

وتستمر الجلسات خلال الشهر الجاري على مدار 20 يوم تقريبا، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وذلك للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف. 

وأرجأ مجلس النواب في ديسمبر الماضي مناقشة مشروع القانون بعدما رفضته الأغلبية البرلمانية، حيث شهدت الجلسة العامة للمجلس حينها خلافات واسعة بين رئيسه علي عبد العال ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، عن أمله في إجراء انتخابات المجالس المحلية في وقت مبكر من عام 2020.
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