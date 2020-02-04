البابا تواضروس يشارك في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي.. صور

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في السيمنار السنوي لمجمع كهنة إيبارشية المعادي وتوابعها، والذي أقيم على مدار يومين.





تضمن السيمنار، الذي حمل عنوان "الأبوة"، عددًا من المحاضرات من بينها خمس محاضرات ألقاها قداسة البابا، وجاءت كالتالي:

محاضرتان للآباء الكهنة والدياكونيين البالغ عددهم ٥٣ شخصا.





الأولى عن الأبوة، والثانية تضمنت ثلاث توصيات للكاهن أما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء، بينما تحدث مع المجموعة الأولى من أبناء الكهنة "من الأطفال" عن التعاون.





وحمل لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع الكبار من أبناء الكهنة عنوان الكنوز الخمسة، وفي ختام السيمنار وزع قداسته الهدايا التذكارية على الحاضرين.





وفي ذات السياق، عقد الآباء كهنة الإيبارشية حلقات نقاشية تناولت عدة جوانب لموضوع الأبوة وهي: معنى الأبوة، أمراض الأبوة، أبوة الكاهن لأبنائه بالجسد.