إثيوبيا تفتتح سدا جديدا على نهر داوا

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، مشروع سد "جنالي داوا III" للطاقة الكهرومائية، الذي يقع على مجرى نهر داوا، جنوب شرقي البلاد.





حضر الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد .





تم بناء المشروع الذي ينتج 254 ميجا وات من الطاقة الكهربائية بقيمة 451 مليون دولار على نهر داوا، جنوب شرق إثيوبيا.





تو البدء في إنشاء السد الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار وطوله 426 مترًا في عام 2018 ، وهو قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه.





ومن المتوقع أن يزيد المشروع الذي قامت ببنائه شركة صينية ، من طاقة التوليد في البلاد.