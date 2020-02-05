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ديني

هل لعب كرة قدم مقابل مال يدفع للفائز حرام أم حلال؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل لعب كرة قدم مقابل مال يدفع للفائز حرام أم حلال ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاعة عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح ممدوح، قائلًا: إن أخذ الفريق الفائز للعب كرة القدم مال حرام وهذا ميسر وقمار من باب أكل أموال الناس بالباطل، ولا يكون قمارا عندما ياتى طرف ثالث ويعطي الفريق الفائز مالًا. 

حكم لعب كرة قدم مقابل مال يدفع للفائز
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشباب الذين يلعبون كرة قدم أو رياضة أخرى على مبلغ مالي للفائز؛ فهذا يجوز ولا حرج فى ذلك. 

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «بنلعب مباراة كرة قدم على مبلغ مالي للفائز فهل هذا يجوز؟»، أن المنافسة التى تكون دائمًا فى الأعمال التى تقوى البدن لا شيء فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر)) والخف وهو الجمل والنصل اى الرمى والحافر وهو الخيل، فكل هذا مما يقوى الشباب. 

وأشار الى أن هذه المسابقات اذا كانت أغراضها تقوية الجسم فللعلماء فيها قولان هل يقاس على قول النبي أو أن ذلك لا يجوز إلا ماكانت بهذه الثلاثة فقط، والذى يبدو أن كل ما كان فيه تقوية للبدن ورياضة مشروعة فأنها تدخل فى المسابقات ويجوز أن يكون للفائز جائزة من المنظمين لهذه العملية.
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