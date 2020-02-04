كرم جبر يدعو الصحفيين لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية

دعا الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية ، لمناقشة خطة اصلاح الصحافة القومية ، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين .





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على صفحته الخاصة على الفيس بوك أن الدعوة عامة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم الساعة الرابعة مساء لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية .





وطالب جبر الراغبين فى الحضور تسجيل الأسماء فى الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للصحافة للتعرف على عدد الراغبين فى المشاركة .





وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنتين لوضع معايير اختيار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلى لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.





يرأس لجنة وضع معايير اختيار القيادات الإدارية (رؤساء مجالس الإدارة) للمؤسسات الصحفية القومية الدكتور محمد توفيق عضو الهيئة، ويرأس لجنة وضع معايير اختيار القيادات التحريرية (رؤساء التحرير) الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بإعلام القاهرة وعضو الهيئة، على أن تعرض الضوابط على اجتماع الهيئة أوائل الأسبوع القادم لإقرارها.



