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رياضة

رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:56 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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القسم الرياضي
نفى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رمضان صبحي نهائيا ما تردد بشأن تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية. 

وأوضح رمضان صبحي أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز. 


وأشار لاعب وسط الفريق أن كل ما أشيع عن  تجدد إصابته أمر غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق  بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري. 

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي
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