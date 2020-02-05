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فن

بـ البدلة.. كريم عفيفي يتألق والجمهور يتغزل.. شاهد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:12 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم عفيفي، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة له.
وظهر كريم عفيفي وهو يرتدي بدلة باللون الرمادي الكافيه، وعلق عليها: "كن انيقا".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "الشياكة عنوان" و "قمة الأناقة" و " منور يا نجم النجوم" و "منور الدنيا كلها يا كيمو".

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

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