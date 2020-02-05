حملة مكبرة لضبط التوك توك المخالف بشوارع مدينة الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وأكد المحافظ أنه تمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق من ضبط 10 تكاتك مخالفة وتم التحفظ عليهم لإيداعهم بالإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلي ضبط سيارة كارو يقوم صاحبها باستخدامها في أعمال نبش وبعثرة القمامة.





وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق لضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وشن حملات مفاجئة لضبط التكاتك المخالفة للترخيص وخطوط السير الممنوحة لها.





مؤكدا ضرورة تطبيق القانون علي المخالفين.