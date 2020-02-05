دعم مصر عن الحوار المجتمعي لقانون المحليات: استجابة فورية للرئيس السيسي

قال النائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحوار المجتمعي الذي انطلق بالائتلاف اليوم، هو استجابة فورية من الائتلاف لدعوة الرئيس السيسي بعمل حوار مجتمعي حول قانون الادارة المحلية، مشددا : " لن نسمح أبدا بأن يخرج القانون بأي عوار دستوري أو قانوني".





وأضاف "درويش" في كلمته خلال الحوار المجتمعي المنعقد بمقر الائتلاف، أن الائتلاف سيعقد ٢٠ جلسة على الأقل، لضمان خروج القانون بشكل توافقي، متابعا : "نستطيع تمرير القانون لأننا الأغلبية البرلمانية، ولكننا حريصون علي تمثيل الفئات السياسية في الحوار المجتمعي حول القانون".





وأضاف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يسعي لخروج القانون بشكل يمثل ترجمة للشارع المصري لأنه يمسه بشكل مباشر، وبشكل يضمن تقديم أي خدمة للمواطن بلا معاناة ولا فساد، إضافة إلي ترسيخ اللامركزية وتوزيع السلطات، مؤكدًا أن القانون سيكون بداية للحكم المحلي الرشيد من حيث توزيع السلطات والاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة.





وحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.