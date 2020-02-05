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تعليم

فريق التعليم العالي يحصد المركز الأول في منافسات خماسي كرة القدم بالفيوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:07 م
فريق التعليم العالي
فريق التعليم العالي يحصد جائزة المركز الأول في منافسات كرة ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المباراة النهائية في منافسات كرة القدم خماسي، وذلك ضمن فعاليات اسبوع فتيات الجامعات الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم .

أقيمت المباراة بين جامعة الإسكندرية وفريق التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالى بملاعب مركز الأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم وعدد من مستشاري رئيس الجامعة.

أطلق رئيس الجامعة  ضربة البداية للمباراة، وشهدت المباراة تنافسا كبيرا وأثبت الفريقان أنهما الأجدر بخوض النهائي وأنتهت المباراة بفوز التعليم العالي بثلاث أهداف مقابل هدف لجامعة الاسكندرية .

وبهذه النتيجة حصدت التعليم العالي المركز الأول في منافسات كرة القدم خماسي وجامعة الإسكندرية المركز الثاني وجامعة عين شمس المركز الثالث.
فريق التعليم العالي يحصد المركز الأول في منافسات خماسي كرة القدم بالفيوم
فريق التعليم العالي يحصد المركز الأول في منافسات خماسي كرة القدم بالفيوم
فريق التعليم العالي يحصد المركز الأول في منافسات خماسي كرة القدم بالفيوم
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