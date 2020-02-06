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سيارات

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:01 ص
hyundai elantra
hyundai elantra
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا
وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض في
التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم:

اسعار هيونداي

هيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي h10‬‎

هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن هيونداي توسان 2020

أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪hyundai elantra ad‬‏

هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي النترا 2020 hd‬‎

hyundai creta
اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن كريتا 2020

accent hci 2020
أسعار accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪accent hci 2020‬‏

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.



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