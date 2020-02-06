أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور





اسعار هيونداي







هيونداي i10 2020



هيونداي i10

أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.











هيونداي توسان 2020



هيونداي توسان



سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.













هيونداي النترا

أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة .









هيونداي النترا 2020

أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.









hyundai creta

اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.









accent hci 2020

أسعار accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.









hyundai h1

هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.





تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًاوارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض فيالتقرير التاليفي مصر اليوم: