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متحدثة باللغة العربية.. صينية: الوضع خطير هنا.. ومصر وفرت لنا الكمامات ..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:09 ص
عائشة - مواطنة صينية
عائشة - مواطنة صينية
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هاني حسين
أجرت فضائية "العربية"، حوارًا مع فتاة صينية تدعى عائشة وتتحدث باللغة العربية، للتعرف على آخر تطورات الأوضاع في الصين في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وقالت المواطنة الصينية، "أنا موجودة في بكين، ونحن نعيش بشكل طبيعي، والوضع خطير بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر في أنحاء الصين".

وأضافت "في معظم الأوقات نبقى في البيت؛ لأننا مازلنا في إجازة عيد الربيع، وتم تمديد إجازة عيد الربيع من قبل الحكومة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ونفضل البقاء في المنزل لحماية أنفسنا من فيروس كورونا".

وتابعت "نشتري الكمامات من الصيدليات في بكين، وعلمت أن المصريين تبرعوا بأكثر من 50 ألف كمامة لنا، وهذا أمر جيد".

وأكملت عائشة حديثها "لدي بعض الأصدقاء العرب في مختلف أنحاء الصين ونتواصل مع بعضنا البعض بكثرة".
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