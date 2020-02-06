متحدثة باللغة العربية.. صينية: الوضع خطير هنا.. ومصر وفرت لنا الكمامات ..فيديو

عائشة وتتحدث باللغة العربية، للتعرف على آخر تطورات الأوضاع في الصين في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا . أجرت فضائية "العربية"، حوارًا مع فتاة صينية تدعى





الصينية، "أنا موجودة في بكين، ونحن نعيش بشكل طبيعي، والوضع خطير بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر في أنحاء الصين". وقالت المواطنة





وأضافت "في معظم الأوقات نبقى في البيت؛ لأننا مازلنا في إجازة عيد الربيع، وتم تمديد إجازة عيد الربيع من قبل الحكومة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ونفضل البقاء في المنزل لحماية أنفسنا من فيروس كورونا".





وتابعت " نشتري الكمامات من الصيدليات في بكين، وعلمت أن المصريين تبرعوا بأكثر من 50 ألف كمامة لنا، وهذا أمر جيد".



