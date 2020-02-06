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أخبار البلد

زيادة سعر توريد القصب.. الفلاحين تناشد وزارة الزراعة وضع مصلحة المزارع في المقام الأول

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

ناشد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، وأمين الفلاحين بحزب الغد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تضع مصلحة الفلاحين في المقام الأول، لافتا إلى أن "مزارعى قصب السكر يطالبون بزيادة سعر التوريد منذ العام الماضي، والمسئولين ودن من طين وودن من عجين، ولا حياة  لمن تنادي".


وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم، الخميس، أن هناك لجنة فنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برئاسة الدكتور أيمن حسنى عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، وعضوية عدد من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية، ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن شركات السكر، أجرت عددا من الزيارات لمزارع القصب بمحافظات الصعيد للتعرف على كيفية مواجهة المشاكل التى تواجه والنهوض بالمحصول وزيادة الإنتاج، وهذا أمر يحسب للوزارة لا عليها، لذلك نطالب تلك اللجنة بالعدالة فى نقل هموم مزارعي القصب والتوصية الفورية برفع أسعار التوريد هذا العام.


وقال أمين الفلاحين، إن هناك لجانا متخصصة تعمل على مدار اليوم تجوب زراعات القصب للتعرف على مشاكل المزارعين، وعمل ندوات مصغرة على رأس الغيط للاستماع لشكاوى المزارعين والتعرف على حقيقة هذه المشاكل، سواء المتعلقة بآليات التعامل مع الآفات والأمراض التى تهدد محصول قصب السكر، وإطلاعهم علي التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لزراعات البنجر للنهوض بالمحصول، وقد حضر بنفسه مع تلك اللجان عددا من الزيارات، ولها مردود إيجابي لدي الفلاحين والمزارعين.

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