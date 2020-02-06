دوجلاس وترامب ونانسي وفاتن حمامة

عن عمر يناهز 103 أعوام رحل "كيرك دوجلاس" وقال نجله مايكل دوجلاس "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس.





وأضاف دوجلاس الابن "كان أسطورة لدى العالم فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا" وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 أعوام ونشر مايكل دوجلاس، صورة تجمعه بوالديه عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا "عيد ميلاد سعيد يا ابي! أنت أسطورة حية وأسرتك بأكملها ترسل لك كل الحب.. واضح فعلا ان الحب يطيل العمر.





وأيضا تذكرت الفيلم العبقري "الخيط الرفيع" للراحلة سيدة الشاشة الراحلة فاتن حمامة وخاصة المشهد الرائع الخاص بتمزيق ملابس العشيق قليل الاصل والذي لم يراعي الجميل الذي فعلته فيه والجملة الشهيرة والصادمة التي رددتها سيدة الشاشة فاتن حمامة "يا ابن الكلب" وصارت الجملة الأكثر شهرة في حوار فيلم الخيط الرفيع وكانت خروجا عن المألوف لكنها أيضا كانت الأكثر تعبيرا عن غضب امرأة محبة لرجلٍ خائن وجبان .. تذكرت الفيلم وهذا المشهد وأنا أتابع وملايين غيري مشهد آخر ولكن ليس على شاشة السينما الأمريكية ولكن على أرض الواقع وداخل مجلس النواب في أقوى دولة في العالم ورئيس مجلس النواب الأمريكي تقوم على الهواء مباشرة بتمزيق نسخة من خطاب الاتحاد الذي القاه يوم الثلاثاء الماضي الرئيس دونالد ترامب وعلى بُعد سنتيمترات خلفه وقفت نانسي بيلوسي وقامت بتمزيق نسخة من الخطاب كنوع من الازدراء وعدم التقدير له وذلك بعد أن كان ترامب تجاهل مصافحتها ولا مصافحة نائبه "بينس" ..









إلا أن كثيرا من المحللين أشاروا إلى تعمد ترامب عدم مصافحتها أيضا في إطار استمرار المناكفة المتواصلة بينهما منذ أن أحالته للمحاكمة أمام مجلس النواب من أجل عزله .. ورغم ذلك ألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد بمنتهى الثقة في النفس والكبرياء الخطاب استمر لأكثر من ساعة تطرق فيها لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وطبعا هو يؤكد أن كل ذلك يحدث بسبب عبقرية ترمب .. الذي رفض مصافحة نانسي بيلوسي التي ترأست ملف محاكمته وعزله في مجلس النواب وعند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء خطاب الاتحاد وعقب تسليمه نسخة منه لنانسي بيلوسي تجاهل مصافحتها ..رغم أنها بعد أن استلمت منه نسخة الخطاب مدت يدها لمصافحة ترامب ولكنه تجاهلها ..والتفت للبدء بالقاء الكلمة أو خطاب الاتحاد ..





بينما علت علامات الدهشة على وجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي وبعد انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب التي سلمها ترامب لها .. وتعتبر نانسي بيلوسي من أشد المعارضين لسياسات ترامب وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين واستمرت حتى الأن رغم أن محاكمة ترامب لم تُسفر عن شيء وتمت تبرئته حيث برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في نهاية تاريخية لا مفر منها لمحاكمة عسكرية قاتلة ومريرة سيتردد صداها في رئاسيات 2020..





ولم يخل اليوم الأخير من محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ من الأجواء المثيرة، فقد أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني أنه سيصوت لصالح اعتبار الرئيس الأمريكي مذنبًا بالنسبة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة، ليصبح أول سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة يصوت لإقالة رئيس ينتمي إلى نفس حزبه واختتمت ثالث محاكمة لرئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن انتهت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ إلى أن ترامب غير مذنب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس، وهما تهمتان وجههما مجلس النواب في ديسمبر الماضي إلى ترامب.. وكان رومني هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة الرئيس بشأن مادة الاتهام الأولى من المساءلة (إساءة استخدام السلطة)، والانضمام إلى جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا بينما صوت رومني مع الجمهوريين ضد اتهام ترامب بعرقلة الكونغرس، حيث بلغ إجمالي الأصوات 53 مؤيدًا لبراءته مقابل 47 يرون أنه مذنب..





وكان حكم البراءة بمثابة الفصل الأخير من المحاكمة، التي استمرت 4 أشهر التي أدت إلى اشتعال التوترات الحزبية التي كانت تندلع طوال فترة إدارة ترامب، وهي التوترات التي اشتعلت أثناء إلقاء ترامب خطاب الاتحاد رُغم أن الأخير تفادى التطرق إلى قضية عزله خلال حديثه ض ويمثل تصويت اليوم نهاية عملية إقالة ترامب بشكل رسمي، فيما من المؤكد أن ترامب ومنتقديه الديمقراطيين سيواصلون المعركة عبر قضية العزل تزامنا مع زيادة حرارة أجواء حملات الانتخابات الرئاسية وسيظل التأثير النهائي لعزل ترامب غامضًا حتى نوفمبر المقبل، عندما يكون للناخبين رأيهم حول ما إذا كان الرئيس الذي تمت محاكمته سيحصل على فترة ولاية ثانية أم لا وبدأت مساءلة ترامب في سبتمبر عندما أعلنت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي عن فتح قضية مساءلة ترامب في أعقاب شكوى مجهولة تفيد بأن ترامب طلب مساعدة انتخابية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية في يوليو 2019..



