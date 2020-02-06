أخبار الفن.. عزاء نادية لطفي اليوم.. ظهور جديد لابن زوجة محمود العسيلي.. وآخر صورة لـ كيرك دوجلاس قبل رحيله





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









يقام مساء اليوم عزاء النجمة الكبيرة نادية لطفي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد ان وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي اثر وعكة صحية شديدة.





انتهز الشاعر تامر حسين وخالد تاج الدين فرصة وضع النجم عمرو دياب اللمسات الأخيرة على ألبومه "سهرانين"، باصطحاب بناتهم للاستديو لالتقاط صور تذكارية مع الهضبة الذي اتضح من الصور أنه استقبلهن بحفاوة وترحيب كبير.









يعيش عشاق السينما الأمريكية، وبالأخص العصر الذهبي لهوليوود، في حالة حزن كبير بسبب رحيل النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر ناهز 103 أعوام أمس، الأربعاء.





نشرت أمنية عبد المنعم، عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا لابنها، وذلك بعد عودتها من شهر العسل عقب زواجها من الفنان محمود العسيلي.









كشفت نانسي، ابنة الفنانة رانيا يوسف، أنها في كثير من الأحيان تدير حساب والدتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتختار صورا تنشرها لها دون علمها.



