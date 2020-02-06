AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بين بحرين يفوز بأفضل أفيش من جمعية الفيلم للسينما المصرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

فاز فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة بجائزة أفضل أفيش، من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وذلك رغم عدم مشاركة الفيلم في المهرجان حيث ارتأت إدارة الدورة الـ 46 أن الأفيش نجح في تقديم صورة بصرية من روح الفيلم بالإضافة لكونها إبداع أصلي وهو من تصميم ماهر دياب، ويُقام حفل توزيع الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.


جائزة جمعية الفيلم هي الخامسة في مسيرة بين بحرين بعد جوائز أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتيّ نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.


ومؤخرًا شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا.


وفي مصر انطلق بين بحرين تجاريًا في دور العرضالمصرية، كما عُرض مرتين في سينما الزمالك، وفي سينما الهناجر بـدار الأوبرا المصرية، وفي سينما معرض الكتاب الدولي، كما عُرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قاعة كريم بسينما زاوية، احتفالًا بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات، فالفيلم هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيمانًا منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.


أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم جان دارك مصرية يشارك في مهرجان الشتات الأفريقي الدولي بنيويورك

عرض فيلم لما بنتولد فى نادى سينما المرأة

مفك وبين بحرين ضمن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

مايا مرسى: تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة على عرض فيلم بين بحرين فى كل فروع قصور الثقافة بالمحافظات

القومى للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول فيلم "بين بحرين" ويكرم القائمين عليه

ممثل الأمم المتحدة فى القاهرة: أتمنى أن يغير فيلم بين بحرين سلوكيات وتفكير المجتمع

ترشيحاتنا

وفاة والد مذيعة برنامج its showtime

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد

لماذا رفض ليفربول دعوة عماد متعب لحضور مهرجان اعتزاله؟

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد