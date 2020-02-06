الصحة العالمية: 2500 عينة اختبار للتوصل لعلاج من كورونا

أعلن مايك رايان الخبير المسؤول ببرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية أن هناك 2500 عينة اختبار يجرى العمل عليها فى عدد من المختبرات العالمية للتوصل إلى علاج لفيروس (كورونا المستجد).







وقال رايان - فى مؤتمر صحفى في جنيف اليوم الخميس - إن مقاطعة (هووبي) الصينية سجلت 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة، مؤكدا أن الوضع خارج المقاطعة مستقر نسبيا، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الصين أخفت معلومات عن الفيروس خلال الفترة الأولى لظهوره، مشيرا إلى أن السلطات هناك قامت بتوفير المعلومات فى وقت مناسب وبشكل جيد.









من ناحيته قال الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال المؤتمر الصحفي ذاته - إن العلماء اصبحوا يعرفون اليوم عن فيروس كورونا الكثير مثل حمضه النووى وانه ينتقل من شخص إلى شخص، وأن أكبر المخاطر تحيط بكبار السن على وجه الخصوص.









ولفت إلى أن يومى 10 و11 فبراير الجارى ينعقد في جنيف منتدى عالمي يجمع العلماء من مختلف دول العالم لتحديد الأولويات العالمية في مواجهة الفيروس وكذلك توحيد الاختبارات التشخيصية.









وشدد تيدروس على أن الجهود يجب أن تكون مبنية على العلم، وليس الشائعات والخوف، مؤكدا أن اللقاحات والأدوية لا تشكل حلا سحريا لأنها تحتاج إلى الوقت لتتطور.