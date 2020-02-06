أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة ١-٢ أمام الأهلى

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي كانت صعبة وهناك قتال على الكرة، واللاعبون قدموا ما لديهم وللأسف الشديد لم يتحقق الفوز.





أضاف المدرب بأنه غير راض عن النتيجة بعد الخسارة وفقدان ٣ لاعبين في المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن بيراميدز لا يستحق الخسارة وكان جديرا بحصد نقطة على أقل تقدير بعدما قدم اللاعبون مستوى جيدا طوال دقائق اللقاء.





تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي شدد على أنه اضطر لإخراج عمر جابر بسبب الإصابة، كما أن الأهلي بسبب التأخر دفع بكل أوراقه الهجومية، وبيراميدز فعل كل شيء للخروج بنتيجة الفوز ولكن للأسف فشل، موضحا أن غياب فاروق وعبد الله السعيد وتراوري صعب المهمة أمامه في ظل قلة عدد الخيارات المتاحة في الجانب الهجومي أمام الجهاز الفني.





أكمل المدرب تصريحاته مؤكدا أن عبد الله السعيد هداف الفريق وأهم لاعب وغيابه كان مؤثرا، رافضا التعليق على أداء حكم المباراة والأحداث التي حدثت عقب تسجيل الأهلي لهدف الفوز، مشيرا إلى أن لاعبيه كانوا يدافعون عن فريقهم ولم يكن قريبا كفاية حتى يتأكد من صحة ما حدث من عدمه.