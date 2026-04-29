الأنبا بشارة يترأس اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم الكهنة، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة، وذلك بدير السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها صاحب النيافة، حيث ألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الصوت النبوي للكاهن".

تلا ذلك محاضرة قدمها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني الذي عرض موضوع "الإفخارستيا هي يوم الرب"، مشيرًا إلى مفهوم الزمن والأبدية في إيماننا.

واختتم اليوم بزيارة المركز الكاثوليكي المصري للسينما.