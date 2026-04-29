ألف إيطالي يوقعون وثيقة استرداد "نفرتيتي" في ليلة تاريخية لـ زاهي حواس

واصل عالم الآثار المصرية ، الدكتور زاهي حواس، نجاحاته المدوية ضمن جولته الكبرى في إيطاليا، حيث شهدت محطته الرابعة بمدينة "تريستي" الساحلية ليلة أثرية وتاريخية استثنائية، وسط احتفاء شعبي وإعلامي منقطع النظير، حيث احتشد حوالي ألف شخص من الجمهور الإيطالي والشخصيات العامة في قاعة المحاضرات لمتابعة أحدث أسرار الفراعنة.

وفي مشهد مهيب يجسد تضامن الشعوب مع الحقوق الثقافية، بادر المئات من الحضور بالتوقيع على وثيقة الحملة القومية التي يترأسها الدكتور حواس للمطالبة بعودة رأس الملكة "نفرتيتي" من متحف برلين إلى مصر، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه القضية الوطنية.

وخلال محاضرته التي خطفت الأنفاس، استعرض حواس تفاصيل جديدة عن حياة وموت الملك الذهبي "توت عنخ آمون"، ورحلة البحث المضنية عن مقبرة الملكة "كليوباترا"، قبل أن يوجه رسالة طمأنة قوية للعالم بعبارة "مصر أمان"، داعياً الجميع لزيارة المتحف المصري الكبير، وهي الدعوة التي استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق الحار.

وعقب انتهاء المحاضرة، تحول المكان إلى مظاهرة في حب الحضارة المصرية، حيث استمر الدكتور حواس لمدة ساعة كاملة في توقيع كتابه الصادر باللغة الإيطالية "الرجل ذو القبعة" (L'uomo con il cappello)، وسط إقبال تاريخي من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع صائد المومياوات، قبل أن يختتم الفعالية متوجهاً اليوم إلى مدينة "ميلانو" لمواصلة رحلته التي تشمل عشر مدن إيطالية للترويج للسياحة والآثار المصرية.