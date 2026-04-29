عاجل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
الذهب يتراجع في مصر 10 جنيهات لعيار 21 .. والأوقية تهبط 31 دولارًا عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ألف إيطالي يوقعون وثيقة استرداد "نفرتيتي" في ليلة تاريخية لـ زاهي حواس

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

واصل عالم الآثار المصرية ، الدكتور زاهي حواس، نجاحاته المدوية ضمن جولته الكبرى في إيطاليا، حيث شهدت محطته الرابعة بمدينة "تريستي" الساحلية ليلة أثرية وتاريخية استثنائية، وسط احتفاء شعبي وإعلامي منقطع النظير، حيث احتشد حوالي ألف شخص من الجمهور الإيطالي والشخصيات العامة في قاعة المحاضرات لمتابعة أحدث أسرار الفراعنة.

وفي مشهد مهيب يجسد تضامن الشعوب مع الحقوق الثقافية، بادر المئات من الحضور بالتوقيع على وثيقة الحملة القومية التي يترأسها الدكتور حواس للمطالبة بعودة رأس الملكة "نفرتيتي" من متحف برلين إلى مصر، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه القضية الوطنية.

وخلال محاضرته التي خطفت الأنفاس، استعرض حواس تفاصيل جديدة عن حياة وموت الملك الذهبي "توت عنخ آمون"، ورحلة البحث المضنية عن مقبرة الملكة "كليوباترا"، قبل أن يوجه رسالة طمأنة قوية للعالم بعبارة "مصر أمان"، داعياً الجميع لزيارة المتحف المصري الكبير، وهي الدعوة التي استقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق الحار.

وعقب انتهاء المحاضرة، تحول المكان إلى مظاهرة في حب الحضارة المصرية، حيث استمر الدكتور حواس لمدة ساعة كاملة في توقيع كتابه الصادر باللغة الإيطالية "الرجل ذو القبعة" (L'uomo con il cappello)، وسط إقبال تاريخي من الجمهور الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع صائد المومياوات، قبل أن يختتم الفعالية متوجهاً اليوم إلى مدينة "ميلانو" لمواصلة رحلته التي تشمل عشر مدن إيطالية للترويج للسياحة والآثار المصرية.

الدكتور زاهي حواس إيطاليا نفرتيتي حواس زاهي حواس

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

كارثة اجتماعية في إسرائيل.. اضطرابات نفسية تتصاعد بين الاطفال و الشباب

رئيس مجلس الأعيان الأردني: الأردن لن يكون ساحة حرب

رئيس مجلس الأعيان الأردني: بلادنا لن تكون ساحة حرب

ترامب يشن هجومًا على إيران وينشر صورة مثيرة للجدل

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

