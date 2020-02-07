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أخبار العالم

الرئيس الصيني لترامب: قادرون على مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:31 ص
دونالد ترامب وشي
دونالد ترامب وشي جين بينج
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أحمد محرم
نقلت قناة "فرانس 24" عن الرئيس الصيني شي جين بينج تأكيده لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن بلاده "قادرة تمامًا" على التغلب على فيروس كورونا المستجدّ.

وقال شي لترامب إنّ الصين تشن "حربا شعبية" ضد الفيروس من خلال "تعبئة وطنية" و"إجراءات صارمة للوقاية والسيطرة" على كورونا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني "سي سي تي في".



من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأنّ شي دعا أيضًا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

وقال البيت الأبيض من جهته إن ترامب عبّر عن "ثقته" بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن ترامب "عبَّر عن ثقته في قوة الصين وقدرتها على مواجهة تحدي تفشي فيروس كورونا المستجدّ". واشار البيان الى ان "الزعيمين تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين".

وكانت الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن ب"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة حال طوارئ صحية ومنعت غير المقيمين القادمين من الصين موقتا من دخول أراضيها. كما أوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.
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