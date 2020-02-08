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محافظات

اليوم .. وزير النقل يتفقد مشروع محور ديروط

السبت 08/فبراير/2020 - 05:45 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
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إيهاب عمر
يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط على النيل والذي يربط بين الطرق الصحراوي الشرقي بالغربي بالطريق الزراعي بتكلفة تقدر 1.7 مليار جنيه.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، كما يتم عمل المجسات لمسار المحور التنموي، مؤكدا على أهمية محور ديروط الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية وخلق مناطق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ويساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.

وأوضح محافظ اسيوط، أن محور ديروط يتم تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا على حارتي مرور لكل اتجاه، وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة - أسوان" وترعة الإبراهيمية.

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